LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | scatta la Sprint Qualifying! Sarà grande battaglia a Lusail!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 minuti: Antonelli è solamente 15° a 919 millesimi, Russell quinto a 474. Ferrari sempre più giù! -2 minuti: Ferrari subito in affanno. Leclerc è 11°, Hamilton 17° e le due Mercedes devono ancora fare il primo giro lanciato. -3 minuti: Antonelli e Russell effettuano un secondo giro di lancio e provano ora il primo tempo vero e proprio. Norris migliora in 1:21.398 ed è primo, Piastri risponde in 1:21.286 ed è primo lui ora! -4 minuti: Leclerc migliora ma è solamente settimo a 496 millesimi, Hamilton 15° ed a rischio! -5 minuti: Verstappen si rilancia e piazza subito il record nel T1. 🔗 Leggi su Oasport.it
