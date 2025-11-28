LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | Russell svetta nella FP1 pista in evoluzione Ferrari in cerca di feeling
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Pista che si sta pulendo e tempi che si abbassano. Verstappen svetta in 1:22.372 a precedere di 0.216 Alonso e di 0.265 Tsunoda. Antonelli è quarto a 0.397. 14.47 Leclerc migliora il suo crono e si porta in sesta posizione a 0.210 da Russell, Hamilton è nono a 0.408. 14.46 Siamo sopra un secondo rispetto ai migliori riferimenti su questo tracciato. In tutto questo, Leclerc e Verstappen si lamentano del servosterzo della propria vettura. 14.45 Ferrari in cerca della miglior messa a punto: Hamilton è ottavo a 0.408 e Leclerc 15° a 1.146. 14.43 Antonelli quinto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Qatar Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 Vai su X
La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 30 novembre alle ore 17 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio del Qatar. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Foto: - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA F1 | GP Qatar 2025: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Doha per la diretta del primo turno di Prove Libere del Gran Premio del Qatar. Segnala msn.com
GP Qatar 2025, FP1: unica sessione di libere del weekend, via alle 14.30 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Qatar F1, LIVE dalle 14. Come scrive formulapassion.it
F1 Qatar, prove libere e qualifiche sprint in diretta: Ferrari in pista con Leclerc e Hamilton - La diretta del GP Qatar della Formula 1 2025 a Losail, in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati ... Segnala fanpage.it