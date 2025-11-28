LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | Russell svetta nella FP1 pista in evoluzione Ferrari in cerca di feeling

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Pista che si sta pulendo e tempi che si abbassano. Verstappen svetta in 1:22.372 a precedere di 0.216 Alonso e di 0.265 Tsunoda. Antonelli è quarto a 0.397. 14.47 Leclerc migliora il suo crono e si porta in sesta posizione a 0.210 da Russell, Hamilton è nono a 0.408. 14.46 Siamo sopra un secondo rispetto ai migliori riferimenti su questo tracciato. In tutto questo, Leclerc e Verstappen si lamentano del servosterzo della propria vettura. 14.45 Ferrari in cerca della miglior messa a punto: Hamilton è ottavo a 0.408 e Leclerc 15° a 1.146. 14.43 Antonelli quinto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

