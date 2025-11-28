LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | Russell precede Verstappen nella FP1 problemi di set-up per McLaren e Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Situazione anomala per la McLaren, visti gli errori di guida in pista di Piastri e di Norris. Verstappen, in tutto questo, è secondo dietro a Russell. Antonelli è ottavo a 0.604 dal compagno di squadra. 14.59 McLaren non brillantissime: Piastri è nono a 0.685 e Norris 11° a 0.744. Le due vetture di Woking non sembrano trovarsi così bene. 14.57 Le parole di Leclerc, via radio, non invitano all'ottimismo. Ricordiamo che i piloti avranno a disposizione solo una sessione di prove libere nel week end per la presenza della Sprint Race nel week end. 14.55 Molto frustrato Leclerc via radio, lamentando un bilanciamento della monoposto molto negativo.

