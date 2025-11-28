LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | Russell davanti a Verstappen nella FP1 Ferrari da decifrare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.16 Ci si prepara ai time-attack finali con gomme morbide. 15.15 Situazione tutta da capire in Ferrari, che ha girato molto bene con benzina nel serbatoio, mentre tanta fatica nel time-attack con gomme dure. 15.14 Mercedes che stanno girando moltissimo con benzina nel serbatoio, girando sul passo dell’1:24 basso. Bene le due W15. 15.12 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 George Russell Mercedes 1:22.165 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.207 3 Isack Hadjar Racing Bulls +0.367 4 Lando Norris McLaren +0.379 5 Fernando Alonso Aston Martin +0.423 6 Alexander Albon Williams +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Russell davanti a Verstappen nella FP1, Ferrari da decifrare

