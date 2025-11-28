LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | Piastri torna a crederci pole nella Sprint! Verstappen fatica la Ferrari annega
19.19 Oscar Piastri mette a segno un bel colpo in vista di domani, mentre Norris si mangia le mani. Verstappen deluso con un sesto posto alle spalle di Tsunoda. Ancora una volta male le Ferrari con Leclerc nono e Hamilton 18° 19.18 CLASSIFICA TEMPI SQ3 1 Oscar Piastri – McLaren – 1:20.055 2 George Russell – Mercedes – +0.032 3 Lando Norris – McLaren – +0.230 4 Fernando Alonso – Aston Martin – +0.395 5 Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +0.
