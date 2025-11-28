LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | Piastri-Norris svettano in FP1 6° Verstappen Ferrari e Mercedes in difficoltà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Ferrari e Mercedes in difficoltà: 10° Hamilton a 0.870, 11° Russell a 0.900, 13° Antonelli a 1.013 e 14° Leclerc a 1.157. 15.27 Piastri chiude il suo tentativo e si porta in vetta in 1:20.924 a precedere di 0.058 Norris. Verstappen è quarto a 0.580. 15.26 Ottavo Hamilton a 0.812 di Norris, si conferma la difficoltà della Rossa su una pista con lunghe curve d’appoggio. 15.25 Deve remare con la Ferrari Charles Leclerc, solo 12° a 1.099 dalla vetta. 15.24 Male le Mercedes con Russell e Antonelli in ottava e nona posizione a 0.842 e 0.955. 15.23 Norris suona la campana e stampa 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

