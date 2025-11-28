LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | McLaren o Verstappen chi centrerà la pole della Sprint? Hamilton solo 18°!

28 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 minuto: si lanciano tutti! Caccia alla pole della Sprint Race!!!!!!!!!! -1 minuto: Verstappen si lancia ma continua a lamentarsi con i box. L’olandese dice che la sua vettura è inguidabile. -2 minuti: i piloti si preparano per l’ultimo time attack. Le Mercedes rientrato ai box ma ne escono subito per poter essere più lente nel giro di riscaldamento. -3 minuti: Russell si porta al terzo posto a 287 millesimi, Leclerc quarto a 381 distanzia Albon e Sainz. -4 minuti: Piastri vola nel T1, Norris migliora per 94 millesimi. L’australiano chiude il suo giro in 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: McLaren o Verstappen chi centrerà la pole della Sprint? Hamilton solo 18°!

