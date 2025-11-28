LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | McLaren o Verstappen chi centrerà la pole della Sprint? Hamilton solo 18°!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 minuto: si lanciano tutti! Caccia alla pole della Sprint Race!!!!!!!!!! -1 minuto: Verstappen si lancia ma continua a lamentarsi con i box. L’olandese dice che la sua vettura è inguidabile. -2 minuti: i piloti si preparano per l’ultimo time attack. Le Mercedes rientrato ai box ma ne escono subito per poter essere più lente nel giro di riscaldamento. -3 minuti: Russell si porta al terzo posto a 287 millesimi, Leclerc quarto a 381 distanzia Albon e Sainz. -4 minuti: Piastri vola nel T1, Norris migliora per 94 millesimi. L’australiano chiude il suo giro in 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
#F1 | Seguite il primo turno di prove libere del Gran Premio del Qatar 2025 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com! Vai su X
La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 30 novembre alle ore 17 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio del Qatar. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Foto: - facebook.com Vai su Facebook
F1 GP Qatar LIVE, qualifiche sprint e pole in diretta: Hamilton eliminato in Q1, Verstappen insegue le McLaren - La diretta del GP Qatar della Formula 1 2025 a Losail: Piastri il più veloce nelle prove libere, dalle 18:30 le qualifiche sprint ... Lo riporta fanpage.it
DIRETTA F1 | GP Qatar 2025: LIVE Qualifiche Sprint [TEMPI E FOTO] - Diretta F1 Qatar – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Doha per la diretta delle Qualifiche Sprint ... msn.com scrive
La Formula 1 si prepara alle qualifiche della Sprint del Gran Premio del Qatar 2025: c'è un titolo da decidere. La cronaca in diretta - La Formula 1 si prepara alle qualifiche della Sprint del Gran Premio del Qatar 2025: c'è un titolo da decidere. Riporta automoto.it