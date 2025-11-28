LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | FP1 dalle 14.30 Ferrari in cerca di soluzioni McLaren-Vestappen confronto atteso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Un elemento distintivo del week end qatariota è la temperatura. Nonostante la gara si disputi in notturna, l’elevata umidità, unita al calore residuo accumulato durante il giorno, rende la guida estremamente impegnativa, al punto che in passato alcuni piloti hanno accusato malori al termine del Gran Premio. Dal punto di vista degli pneumatici, le temperature dell’asfalto possono favorire la comparsa di graining, anche se, come emerso nelle precedenti gare, la gamma di mescole di questa stagione sembra più resistente a tale fenomeno. 14.17 Il circuito di Lusail nasce come tracciato motociclistico, e questo è evidente nel suo layout unico: veloce e sinuoso, con un lungo rettilineo di oltre un chilometro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: FP1 dalle 14.30, Ferrari in cerca di soluzioni. McLaren-Vestappen, confronto atteso

LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: venerdì fondamentale con le qualifiche per la Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il day- Lo riporta oasport.it