LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | disastro Hamilton! Già fuori nella SQ1! Leclerc si salva per un soffio!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Eliminati Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg e Ocon. 18.59 Norris e Piastri si fermano ai box già sicuri, Hadjar decimo si salva per ora, Antonelli sarebbe out e deve rispondere! Il rookie non ce la fa! Anzi sì! Cancellato il tempo di Hadjar! BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA SQ2! Leclerc chiude in 1:21.190 ed è quinto a 234 millesimi. -1 minuto: Verstappen arriva al T1 con 15 millesimi di ritardo da Norris. L’olandese si presenta al T2 con 16 di ritardo! Chiude in 1:21.036 terzo a 80 millesimi. Leclerc nel T1 perde 1 decimi da Norris. -2 minuti: si rilanciano tutti, mentre Leclerc e gli altri che erano ai box si preparano per il loro tentativo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
#F1 | Seguite il primo turno di prove libere del Gran Premio del Qatar 2025 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com! Vai su X
La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 30 novembre alle ore 17 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio del Qatar. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Foto: - facebook.com Vai su Facebook
F1 GP Qatar diretta qualifiche Sprint LIVE: Verstappen domina, Hamilton subito eliminato - La cronaca in tempo reale delle Qualifiche Sprint del Gp del Qatar, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Lusail ... Come scrive sport.virgilio.it
DIRETTA F1 | GP Qatar 2025: LIVE Qualifiche Sprint [TEMPI E FOTO] - Diretta F1 Qatar – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Doha per la diretta delle Qualifiche Sprint ... Riporta msn.com
F1 GP Qatar LIVE, qualifiche sprint e pole in diretta: Verstappen e Ferrari rincorrono le favorite McLaren - La diretta del GP Qatar della Formula 1 2025 a Losail: Piastri il più veloce nelle prove libere, dalle 18:30 le qualifiche sprint ... Si legge su fanpage.it