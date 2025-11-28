CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Eliminati Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg e Ocon. 18.59 Norris e Piastri si fermano ai box già sicuri, Hadjar decimo si salva per ora, Antonelli sarebbe out e deve rispondere! Il rookie non ce la fa! Anzi sì! Cancellato il tempo di Hadjar! BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA SQ2! Leclerc chiude in 1:21.190 ed è quinto a 234 millesimi. -1 minuto: Verstappen arriva al T1 con 15 millesimi di ritardo da Norris. L’olandese si presenta al T2 con 16 di ritardo! Chiude in 1:21.036 terzo a 80 millesimi. Leclerc nel T1 perde 1 decimi da Norris. -2 minuti: si rilanciano tutti, mentre Leclerc e gli altri che erano ai box si preparano per il loro tentativo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: disastro Hamilton! Già fuori nella SQ1! Leclerc si salva per un soffio!