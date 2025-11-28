LIVE F1 GP Qatar 2025 in DIRETTA | alle 18.30 la Sprint Qualifying Inizia il duello Verstappen-McLaren!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Buon pomeriggio e bentornati a Lusail! Tra 30 minuti prenderà il via la Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar! 15.39 Appuntamento alle 18.30 italiane per le qualifiche Sprint. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.38 Si prospetta quindi una Sprint Qualifying con la McLaren che è la chiara favorita, vedremo se poi gli equilibri in pista cambieranno. 15.37 Ferrari e Mercedes non brillanti. Le due Rosse hanno terminato in ottava e dodicesima posizione, con Charles Leclerc a 0.744 e Lewis Hamilton a 0.870. Grandi difficoltà da parte delle due SF-25 nella percorrenza dei curvoni veloci, ricordando una situazione che già si era verificata in passato. 🔗 Leggi su Oasport.it
