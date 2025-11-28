L' Its Academy presenta i propri corsi a Lanciano

Chietitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro per l’impiego di Lanciano promuove una giornata informativa organizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e l’Its Academy di Lanciano. L'evento è per il 2 dicembre, dalle 9 alle 11, proprio negli spazi del Centro per l’impiego in via Ovidio 58.Sarà presentata l'offerta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

