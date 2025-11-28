L’ITS Academy Cuccovillo ridisegna l’industria 5.0 al Mecspe Bari per le scuole e con i Big della meccatronica
L’ITS Academy Cuccovillo di Bari consolida il suo ruolo di ponte tra formazione e industria, presentando la "Piazza della Formazione 5.0" in occasione di MECSPE Bari 2025, l'appuntamento fieristico di riferimento per l'intera filiera manifatturiera. L'iniziativa, in programma dal 27 al 29. 🔗 Leggi su Baritoday.it
