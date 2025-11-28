Litorale romano | mostre sentieri e gastronomia nel weekend del 29-30 novembre 2025

Il litorale romano chiude novembre con un fine settimana dedicato alla natura e alla cultura. Tra Ostia, Fiumicino e i borghi vicini, gli eventi attivi per il weekend del 29 e 30 novembre permettono di vivere il territorio con attività all’aria aperta e ottime proposte gastronomiche. Passeggiata nella Pineta di Castel Fusano. La Riserva di Castel Fusano conferma l’apertura dei sentieri e delle aree naturalistiche. I percorsi della pineta sono ideali per camminate di 60–90 minuti tra lecci, dune fossili e resti archeologici. Contatti utili: URP Municipio X – 06 6961 6601 Apertura straordinaria Ostia Antica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it