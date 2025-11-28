Lite per il parcheggio con il vicino via licenza e armi da caccia | il Tar dà ragione alla Polizia
Litiga con il vicino per il posto auto e gli revocano la licenza di caccia, con sequestro delle armi. Nonostante gli anni trascorsi e il fatto che abbia cambiato casa, però, armi e licenza non gli vengono restituite.Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
