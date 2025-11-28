L’Italia respira | Alex Vinatzer sfiora il podio a Copper col miglior tempo di manche Brennsteiner brinda a 34 anni
Una giornata indimenticabile per Stefan Brennsteiner, che a 34 festeggia la sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. L’austriaco si esalta nel gigante di Copper Mountain, confermandosi dopo aver chiuso in testa la prima manche e imponendosi con distacchi elevatissimi nei confronti di tutti gli avversari. Un successo speciale per Brennsteiner, perchè gli vale anche la possibilità di indossare il pettorale rosso, visto che si è portato al comando della classifica di specialità, sfruttando anche l’uscita di Marco Odermatt. L’unico a rimanere sotto il secondo di ritardo è il norvegese Henrik Kristoffersen, che risale tre posizioni rispetto a metà gara e conclude alle spalle di Brennsteiner a 95 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Congratulazioni a tutto il team di Techdow per aver ottenuto anche quest’anno la certificazione di Great Place To Work® Italia, a testimonianza dell’ottimo ambiente di lavoro che si respira in questa azienda! Scoprite di più sull’azienda al seguente link: https: - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia respira: Alex Vinatzer sfiora il podio a Copper col miglior tempo di manche. Brennsteiner brinda a 34 anni - Una giornata indimenticabile per Stefan Brennsteiner, che a 34 festeggia la sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Da oasport.it
Vinatzer fina la prima garejeda dla sajon ti top 10 - L svizer Marco Odermatt vënc la prima garejeda de Copa dl mond dla sajon: l slalom lerch a Sölden. Riporta rainews.it
Grande slalom di Alex Vinatzer: secondo a Kitzbühel - Una favola si avvera per il gardenese Alex Vinatzer: sulla pista Ganslern, davanti a decine di migliaia di spettatori a Kitzbühel, lo sciatore gardenese riesce a fare una seconda manche perfetta nello ... Da rainews.it