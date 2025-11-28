Una giornata indimenticabile per Stefan Brennsteiner, che a 34 festeggia la sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. L’austriaco si esalta nel gigante di Copper Mountain, confermandosi dopo aver chiuso in testa la prima manche e imponendosi con distacchi elevatissimi nei confronti di tutti gli avversari. Un successo speciale per Brennsteiner, perchè gli vale anche la possibilità di indossare il pettorale rosso, visto che si è portato al comando della classifica di specialità, sfruttando anche l’uscita di Marco Odermatt. L’unico a rimanere sotto il secondo di ritardo è il norvegese Henrik Kristoffersen, che risale tre posizioni rispetto a metà gara e conclude alle spalle di Brennsteiner a 95 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia respira: Alex Vinatzer sfiora il podio a Copper col miglior tempo di manche. Brennsteiner brinda a 34 anni