L’Italia è la prima destinazione al mondo scelta per viaggi di nozze
ROMA (ITALPRESS) – L’Italia piace alle coppie di sposi. Il nostro Paese rappresenta, infatti, la prima destinazione al mondo scelta per viaggi di nozze luxury (secondo le ultime rilevazioni Honeymoon Destination 1), davanti a Grecia e Bali. Crescono, inoltre, le coppie straniere che decidono di celebrare le nozze in Italia. Sono oltre 15.100 i matrimoni . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
