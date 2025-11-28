Lista stu*** L’orrore nel liceo italiano quella frase agghiacciante scoperta così | spaventoso

Un orrore agghiacciante, quello scoperto in una scuola italiana. Dove è stata trovata una scritta che fa paura, sulla quale stanno ora investigando gli agenti dopo una segnalazione. “ Lista stupri ” è la frase violenta che è stata trovata sulla parete di uno dei bagni del liceo Giulio Cesare nel quartiere Trieste a Roma. Sotto, un elenco di nomi e cognomi in rosso di una decina di studentesse. A denunciare l’accaduto è il collettivo studentesco “ Zero Alibi “. I fatti si sono verificati giovedì 27 novembre, a due giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lista stu***”. L’orrore nel liceo italiano, quella frase agghiacciante scoperta così: spaventoso

