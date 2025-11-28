Lista degli stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma denuncia choc | Gesto grave

Al Liceo Giulio Cesare di Roma, una “lista stupri” sui muri scuote l’istituto: la denuncia del collettivo Zero Alibi all'indomani del 25 novembre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

