L’attitudine a rivisitare, reinterpretare e dare un nuovo volto agli stili che si sono sviluppati nel più recente passato, è tipico degli autori contemporanei che attingono agli esperimenti pittorici precedenti per infondere carattere e riconoscibilità al proprio linguaggio espressivo. Il fascino dei tempi moderni si struttura esattamente in questa sintesi tra presente e passato che da un lato mostra quanto l’arte in generale, e la pittura in particolare, sia ciclica ed evolutiva, perché nel corso dei secoli ogni stile, anche il più innovativo e avanguardista, ha attinto a radici preesistenti pur stravolgendole e adattandole ai tempi, mentre dall’altro svela la capacità degli autori attuali di trasformare le linee guida sulla base della propria indole narrativa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

L'isola di Malta e il suo patrimonio artistico protagonista delle opere tra Divisionismo ed Espressionismo di Ray Piscopo