Lisa Offside e l’Innovation Leader Award | Un messaggio ai giovani a non seguire schemi imposti
Emozione, sorpresa e un messaggio diretto alle nuove generazioni. Lisa Offside, premiata ieri con l’Innovation Leader Award nell’ambito degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, ha voluto rivolgersi soprattutto ai giovani presenti all’evento, tenutosi presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Subito dopo la premiazione, l’influencer ha raccontato senza filtri le sue sensazioni: «Sono abbastanza sorpresa, non me l’aspettavo. Questo premio mi fa molto piacere». Un riconoscimento che, secondo Offside, acquista valore soprattutto per il messaggio simbolico che porta con sé: «È un modo per dare un esempio ai giovani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
