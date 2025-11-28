L'Iran boicotta il sorteggio dei Mondiali 2026 | Le decisioni prese non hanno attinenza con lo sport

Al sorteggio dei Mondiali 2026, in programma il 5 dicembre a Washington, non ci sarà nessun rappresentante dell'Iran che dopo alcuni mancati visti ha deciso di non mandare nessuno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

