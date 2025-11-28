L'Iran boicotta il sorteggio dei Mondiali 2026 | Le decisioni prese non hanno attinenza con lo sport

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al sorteggio dei Mondiali 2026, in programma il 5 dicembre a Washington, non ci sarà nessun rappresentante dell'Iran che dopo alcuni mancati visti ha deciso di non mandare nessuno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

iran boicotta sorteggio mondialiL’Iran boicotta il sorteggio dei Mondiali 2026: “Le decisioni prese non hanno attinenza con lo sport” - Al sorteggio dei Mondiali 2026, in programma il 5 dicembre a Washington, non ci sarà nessun rappresentante dell'Iran che dopo alcuni mancati visti ha ... Riporta fanpage.it

iran boicotta sorteggio mondialiL’Iran boicotta il sorteggio per le restrizioni sui visti USA - L’Iran non parteciperà alla cerimonia del sorteggio della Coppa del Mondo 2026, in programma il 5 dicembre a Washington, dopo che gli Stati Uniti hanno negato il visto a diversi membri della delegazio ... Come scrive rsi.ch

Mondiali 2026, gli USA vietano ai rappresentanti iraniani la partecipazione al sorteggio - Gli Stati Uniti hanno negato alla delegazione iraniana la possibilità di partecipare al sorteggio per i Mondiali del 2026, previsto per il 5 dicembre a Washington. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Iran Boicotta Sorteggio Mondiali