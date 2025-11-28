L' Intelligenza artificiale arriva nelle scuole | il progetto di Metriks Ai con l' Istituto Aliotti
L'intelligenza artificiale arriva nelle scuole con “Creatori di futuro”. Il progetto, presentato oggi venerdì 28 novembre all'Innovation Hub di Officina Agile ad Arezzo, prevede un percorso di cinque workshop da dicembre ad aprile, durante i quali gli studenti partecipanti realizzeranno una vera. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
