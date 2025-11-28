Mentre i negoziati sul conflitto vanno avanti a rilento, l’inchiesta anticorruzione hce sucot eil governo ucraino procede senza indugi. Le autorità anticorruzione hanno perquisito l’abitazione di Andriy Yermak, il potente capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky (e figura centrale nei negoziati di pace con Washington). L’operazione, condotta all’alba di venerdì da circa una dozzina di agenti nel quartiere governativo altamente protetto di Kyiv, rappresenta una nuova e clamorosa svolta nell’inchiesta che sta scuotendo gli equilibri al vertice del potere ucraino. La perquisizione arriva in un momento estremamente delicato per Zelensky, impegnato a convincere i partner occidentali della determinazione di Kyiv nel contrasto alla corruzione mentre il presidente statunitense Donald Trump intensifica la pressione affinché l’Ucraina accetti un accordo di pace. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’indagine su Yermak apre un nuovo capitolo di incertezza a Kyiv