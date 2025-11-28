L’incredibile incontro tra Fabio Fazio e Mick Jagger | il passaggio in macchina il parchimetro e un debito mai saldato

Qualche tempo fa, per il magazine Sette, Fabio Fazio ha raccontato il suo incontro con Mick Jagger, a Londra. Non un incontro qualsiasi, ma un aneddoto sorprendente in cui il conduttore televisivo ebbe un passaggio in macchina dalla celebre rockstar e gli prestò dei soldi. Un aneddoto che in questi giorni è tornato virale sui social. Come riporta Il Fatto Quotidiano tutto risale ai tempi di Quelli che il calcio, quando Fazio ebbe l’idea di organizzare collegamenti divertenti con personaggi internazionali. Per farlo, fu mandato a Londra a incontrare un misterioso broker, un tipo che si presentava come conoscitore di ogni figura importante della città. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - L’incredibile incontro tra Fabio Fazio e Mick Jagger: il passaggio in macchina, il parchimetro e un “debito” mai saldato

Altri contenuti sullo stesso argomento

Si è concluso il primo incontro del gruppo 40/60 di AISM Padova ed è stato davvero incredibile! Condivisione autentica, ascolto e tanta voglia di costruire insieme questo nuovo percorso ? Questo è solo l’inizio ? Se vuoi far parte del gruppo o restare a - facebook.com Vai su Facebook

Fazio fa la vittima: “Puniti in Rai, salvati dal Nove” - "Dopo Rai1 siamo stati puniti e messi su Rai 2, poi puniti e messi ancora su Rai 3 e poi per fortuna accolti sul Nove". ilgiornale.it scrive

Fabio Fazio umilia Elly Schlein in diretta. Video virale della gaffe della segretaria Pd (dopo quella con Lilli Gruber) - Dopo la figuraccia con Lilli Gruber, arriva la seconda batosta per Elly Schlein: Fabio Fazio la mette all’angolo in diretta, smascherando le sue contraddizioni. Riporta affaritaliani.it