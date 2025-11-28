L' inchiesta sugli appalti truccati la Procura di Palermo chiede alla Camera le chat di Saverio Romano
La Procura di Palermo ha chiesto alla Camera dei deputati di acquisire le chat del coordinatore nazionale di Noi Moderati, Saverio Romano, sul quale pende una richiesta di arresto per la vicenda degli appalti truccati in cui è indagato anche l'ex governatore Totò Cuffaro. A renderlo noto è lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Maxi inchiesta sulla corruzione in appalti nei comuni di Novara, Trecate e Cameri ? - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia, inchiesta su presunti appalti truccati: coinvolto l'ex presidente Cuffaro #SIcilia #cuffaro #4novembre Vai su X
Inchiesta appalti truccati, arriva alla Camera la richiesta della Procura, Romano “Bene, è quello che volevo” - E’ giunta alla Camera dei Deputati la richiesta della Procura di Palermo indirizzata alla giunta per le autorizzazioni per poter usare le chat di Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati ... Segnala mondopalermo.it
Appalti truccati, gli interrogatori entrano nel vivo, davanti al Gip Saverio Romano e il manager Caltagirone - Oggi si conclude l'esame riguardante gli appalti dell'Asp di Siracusa ascoltando il manager (auto sospesosi) dell'Asp di Siracusa e l'onorevole Saverio Romano, poi si passerà all'ex manager dell'osped ... Da blogsicilia.it
L’inchiesta sugli appalti truccati, sì dalla Giunta all’estrapolazione delle chat di Saverio Romano - La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha dato il via libera all’estrapolazione delle chat del coordinatore nazionale di Noi Moderati, Saverio Romano, per il quale è pendente la rich ... Come scrive mondopalermo.it