L’inchiesta corruzione in Ucraina sfiora Volodymyr Zelensky Perquisiti gli uffici del suo capo staff Yermak | era l’uomo che trattava con gli Usa

L’inchiesta anticorruzione che da qualche settimana sta terremotando l’Ucraina sfiora da vicino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Agenti dell’ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) hanno perquisito nella mattinata di venerdì 28 novembre gli uffici del capo dello staff del presidente ucraino, Andriy Yermak, uno degli uomini più fidati di Zelensky. Yermak è accusato di essere parte del gruppo coinvolto nell’inchiesta di corruzione sul colosso della energia nucleare statale Energoatom. Il gruppo, che vede finora nove persone incriminate, sarebbe stato guidato da un altro stretto collaboratore del presidente ucraino, Timur Mindich. 🔗 Leggi su Open.online

Tg1. . Il caso #Garlasco e l’inchiesta sulla presunta corruzione dell’ex magistrato #Venditti. Al Tg1 parla il Procuratore Generale di Brescia che dice: «Su di lui nessun accanimento. Io rassicurato da una giustizia che cerca di capire se ci sono stati errori». #Tg1 - facebook.com Vai su Facebook

L’inchiesta per corruzione in #Ucraina. Divario ricchi-poveri: in Italia cresce la diseguaglianza dei redditi. Ne parliamo con #MarcoMinniti @DeBortoliF @MennuniLavinia @marcogrimaldi_ @albertcampailla @CarlettoCambi #ReStart con @AnnalisaBruchi: 09 Vai su X

L'Ucraina tra corruzione e affaire Rafale, siccità in Somalia, non toccate l'oro, «Il Maestro» - Tutto bene, se non fosse che arriveranno tra dieci anni quando, auspicabilmente, la guerra sarà finita. Secondo corriere.it

Corruzione, l’Ue avverte l’Ucraina: “Lo scandalo vi danneggia la reputazione”. E Zelensky sanziona il suo sodale indagato - Lo scandalo della corruzione in Ucraina sollevato dall’operazione Midas, dopo l’addio al governo del ministro della Giustizia e dell’Energia, scuote Kiev ma l’eco arriva forte e chiaro fino a ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

CORRUZIONE IN UCRAINA/ “Se l’inchiesta fa fuori Zelensky si sblocca la trattativa con la Russia” - L'esercito ucraino è in grave difficoltà e ora un'indagine per corruzione riguarda l'ex socio: si stringe il cerchio intorno a Zelensky Un’inchiesta sulla corruzione in Ucraina non è una novità. ilsussidiario.net scrive