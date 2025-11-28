L’incendio più letale a Hong Kong 128 persone sarebbero morte

Il violento incendio che ha colpito un complesso residenziale a Hong Kong è stato spento dopo quasi 48 ore. Sette delle otto torri di 32 piani del complesso edilizio, situato nel distretto di Tai Po, un sobborgo settentrionale vicino al confine di Hong Kong con la terraferma, sono state avvolte dalle fiamme dopo che materiali da costruzione e impalcature di bambù hanno preso fuoco. Costruito negli anni ’80, gli appartamenti di base misurano 40-45 metri quadrati, secondo gli annunci immobiliari online. Come la maggior parte degli alloggi del mercato di massa di Hong Kong, pare non fossero dotati di rilevatori di fumo, sistemi sprinkler o altri sistemi di sicurezza antincendio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

