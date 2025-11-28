L’impresa di restare in città | la crescita di Ottica Foppa
Mentre molti negozi di ottica indipendenti faticano a resistere alla concorrenza delle grandi catene e dell’online, Andrea e Luca Foppa rappresentano un’eccezione. Da Grassobbio, dove il padre Gigi aprì il primo punto vendita nel 1980, l’azienda è cresciuta fino a diventare un gruppo con 24 negozi e oltre 110 dipendenti. Un successo costruito su passione, aggiornamento continuo e un’identità forte. Il simbolo del gufo – eredità della collezione del padre, legata alla tradizione sarda – accompagna la famiglia fin dagli inizi, diventando un portafortuna e un elemento distintivo. Oggi la forza di Ottica Foppa sta nella capacità di proporre occhiali di tendenza e di lusso, un servizio altamente professionale e una relazione personalizzata con il cliente, “proprio come fa la BCC Bergamasca e Orobica “, raccontano Andrea e Luca, partner storici dell’azienda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
