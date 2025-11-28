L’impianto da golf di Poppi paga gli errori dell’amministrazione

Arezzonotizie.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impianto da golf di Poppi: le scelte sbagliate dall’amministrazione comunale hanno causato un danno economico, sportivo e sociale all’intero territorio. La denuncia è lanciata dal gruppo di opposizione Poppi nel Cuore all’indomani della presentazione delle variazioni di bilancio che evidenziano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

