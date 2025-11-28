L' imperialismo dell' Imbecillità

Inutile fare gli ipocriti, non giriamoci intorno: la contestazione di Emanuele Fiano da parte dei Giovani Democratici di Bergamo – secondo i quali “la sinistra non può dialogare con ‘sionisti moderati’: deve dialogare con gli antifascisti e gli antisionisti” – è conseguenza diretta dei disastri perpetrati da una potenza coloniale armata fino ai denti il cui nome comincia per I. Questa potenza è l’Imbecillità. Una entità imperialista che si annette ogni giorno territori nuovi sotto gli occhi indifferenti o complici del mondo, devastando e incendiando uno dopo l’altro gli ultimi insediamenti della ragionevolezza, ormai accampata dove può. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

