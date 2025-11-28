Licia Colò lancia il rush finale del Sondrio Festival
Il XXXIX Sondrio Festival, la Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, si appresta a vivere il secondo e conclusivo weekend in natura che proporrà splendidi filmati e grandi ospiti, laboratori e spettacoli, con la riapertura delle mostre. Sul palco del Teatro Sociale salirà Licia Colò. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Licia Gold Sns. . Via Riva Reno in piena guerriglia urbana, tra lanci di sampietrini, fumogeni, petardi contro la polizia, getti d’idranti, cassonetti in fiamme, fumo acre su tutta la strada, piante sradicate e fuochi d’artificio lanciati contro le finestre delle case. Noi a - facebook.com Vai su Facebook