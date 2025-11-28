Licenze edilizie illegittime e controllo aggiustato abolito l' abuso di ufficio | assolti vigili urbani e dirigente Utc

Agrigentonotizie.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude con un verdetto di assoluzione il secondo processo d’appello dell’inchiesta “Self Service”, la maxi indagine della Digos che nel 2011 aveva scoperchiato un presunto sistema di tangenti all’interno dell’Ufficio tecnico comunale in cambio di concessioni edilizie. Dopo oltre 14 anni di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Licenze Edilizie Illegittime Controllo