Licenze edilizie illegittime e controllo aggiustato abolito l' abuso di ufficio | assolti vigili urbani e dirigente Utc
Si conclude con un verdetto di assoluzione il secondo processo d’appello dell’inchiesta “Self Service”, la maxi indagine della Digos che nel 2011 aveva scoperchiato un presunto sistema di tangenti all’interno dell’Ufficio tecnico comunale in cambio di concessioni edilizie. Dopo oltre 14 anni di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
Sospetti, accelerazioni anomale e troppe domande senza risposta sulle concessioni edilizie rilasciate nell’area Zes - facebook.com Vai su Facebook