Libri e degustazioni | Vivere Diodoros porta in città gusto e bellezza con Bergamin e Giusina

Due modi di raccontare un territorio: attraverso la bellezza dei suoi paesaggi e attraverso il cibo che da sempre custodisce memorie, emozioni e identità. È il filo che unisce i due appuntamenti in programma il 28 e 29 novembre alle Fabbriche Chiaramontane di piazza San Francesco nell’ambito di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

Questo weekend aperti solo SABATO dalle 11:00 alle 16:30 ? Allestimento in corso, strade pulite, vi aspettiamo per una giornata di libri e montagne. Come sempre possibilità di degustazioni e merende con prodotti del territorio - facebook.com Vai su Facebook

Libri, degustazioni e passeggiate: weekend di eventi culturali a Lugnano in Teverina Vai su X

Libri e degustazioni: "Vivere Diodoros" porta in città gusto e bellezza con Bergamin e Giusina - Sempre il 29 novembre, alle 18, tra piazza San Francesco, Porta di Ponte e piazza San Giuseppe, alcuni consorzi Dop coinvolti nel progetto “Nutrire i territori” proporranno una degustazione diffusa, ... Secondo agrigentonotizie.it

Due modi per raccontare il territorio: siti culturali e cibo. “Vivere Diodoros” 28 e 29 novembre ad Agrigento - Oggi 28 novembre e domani, 29 novembre, le Fabbriche Chiaramontane di piazza San Francesco ad Agrigento ospiteranno le presentazioni di due libri diversi ma intimamente legati nel contesto dell’inizia ... Si legge su scrivolibero.it

Agrigento capitale, al via "Vivere Diodoros" - Due giornate per raccontare un territorio e le sue ricchezze con incontri e degustazioni ... rainews.it scrive