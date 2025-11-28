Li abbiamo trovati Svolta sulla scomparsa di mamma e figlio 12enne a Roma

L’allarme è rientrato, e questa volta la storia si è chiusa nel modo migliore possibile. Ma prima del lieto fine, per ore Roma ha trattenuto il fiato: l’ennesima scomparsa, l’ennesima corsa contro il tempo, l’ennesima famiglia costretta a convivere con il timore di non rivedere più i propri cari. L’appello era circolato dapprima sui social, poi condiviso in tutta la Capitale e oltre, grazie alle associazioni che si occupano di persone scomparse. Una mobilitazione rapida, intensa, che aveva contribuito a far crescere la speranza di un epilogo positivo. Nei primi momenti, l’angoscia era palpabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

