Lewis Hamilton sarcastico dopo il flop di oggi | La macchina? Andava come al solito Almeno c’è bel tempo a Lusail…

Lewis Hamilton chiude a capo chino al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Qata r, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sotto i riflettori del tracciato di Lusail, infatti, il pilota inglese non ha brillato e, dopo l’ultimo posto nelle qualifiche di Las Vegas, oggi non è andato oltre la 18a posizione. La pole position della gara su distanza ridotta è andata a Oscar Piastri in 1:20.055 con 32 millesimi su George Russell, mentre è terzo Lando Norris a 230. Quarta posizione per Fernando Alonso a 395, quinta per Yuki Tsunoda a 464, mentre in sesta troviamo Max Verstappen a 473. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lewis Hamilton sarcastico dopo il flop di oggi: “La macchina? Andava come al solito. Almeno c’è bel tempo a Lusail…”

Contenuti che potrebbero interessarti

Max Verstappen parla di Sir Lewis Hamilton: "Se non ti senti sicuro o a tuo agio all'interno della dinamica di squadra non puoi essere te stesso e questo ha un impatto. " "Lasci una squadra che è stata la tua seconda famiglia in Mercedes e con loro hai costruit - facebook.com Vai su Facebook

Le parole frustanti di Lewis #Hamilton nonostante la rimonta e l'8° posto conquistato [partiva dalla 20° posizione]: "È un risultato terribile. Non c'è niente di positivo da trarre da questa giornata. Non vedo l'ora che finisca e che arrivi la prossima stagione". #LasV Vai su X

Lewis Hamilton sarcastico dopo il flop di oggi: “La macchia? Andava come al solito. Almeno c’è bel tempo a Lusail…” - Lewis Hamilton chiude a capo chino al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di ... Segnala oasport.it

Lewis Hamilton: “I risultati parlano chiaro. Ma questa stagione mi ha insegnato una cosa importante” - Ma l'orgoglio del grande campione non manca mai e al momento della domanda sul suo primo anno in Rosso ha preferito non rispondere: "Come valuto la mia stagione? Da fanpage.it

Hamilton ha scelto di mollare? Dopo Las Vegas arrivano parole agghiaccianti per la Ferrari - Dopo l'incubo di Las Vegas, Lewis Hamilton ha detto che il 2025 è la peggiore stagione di sempre. Come scrive allaguida.it