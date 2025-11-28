Leva militare cosa prevede la proposta di Crosetto | Proprio loro
Il dibattito sulla leva militare torna al centro della scena politica italiana, questa volta con un’iniziativa concreta annunciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il titolare del dicastero ha anticipato l’arrivo di un disegno di legge che passerà al vaglio del Consiglio dei ministri prima di approdare in Parlamento. Non esiste ancora un testo formale, ma le indicazioni fornite delineano un’ipotesi chiara: creare una riserva volontaria di almeno 10mila persone dotate di competenze in ambiti considerati strategici, in particolare quello della cybersicurezza. Leggi anche: Leva militare obbligatoria: pronto il disegno di legge della Lega Secondo quanto illustrato dal ministro, l’obiettivo non sarebbe quello di ripristinare la leva obbligatoria, bensì di costruire un sistema simile ai modelli adottati in Francia e Germania, dove il reclutamento rimane su base volontaria ma può diventare obbligatorio solo in circostanze eccezionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
