L’Europa riscopre la leva militare | la guerra-mania arriva anche in Italia
I tre grandi Paesi fondatori dell’Europa unita mettono l’elmetto. Dopo la Germania, che in agosto aveva iniziato l’iter per una legge sulla reintroduzione del servizio di leva, puntando a costituire un esercito da mezzo milione di persone, tra soldati e riservisti, ieri anche Francia e Italia hanno avviato o ipotizzato progetti analoghi. Il 13 novembre scorso, i partiti della maggioranza che sostiene il governo di Friedrich Merz si sono accordati sul progetto di creazione di un servizio militare volontario. La decisione è arrivata dopo mesi di trattative tra chi era favorevole a un ritorno della leva obbligatoria maschile, magari con un reclutamento a sorteggio, e chi invece privilegiava un approccio meno duro, basato appunto sul volontariato. 🔗 Leggi su Panorama.it
