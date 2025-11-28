L’Europa punta alla Luna | tra i primi astronauti anche un italiano
ABBONATI A DAYITALIANEWS La conferma dell’Esa. È arrivato l’annuncio ufficiale: l’Europa parteciperà alle future missioni lunari e l’Italia sarà in prima linea. A comunicarlo è stato il Direttore Generale dell’Esa, Josef Aschbacher, durante la Ministeriale Esa Cm25. Secondo Aschbacher, i primi astronauti europei a volare verso il nostro satellite saranno un tedesco, un francese e un italiano. Non ci sono ancora dettagli su date, obiettivi e composizione degli equipaggi, ma la scelta italiana sembra destinata a restringersi a due nomi di spicco: Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, a meno che i continui ritardi del programma Artemis non modifichino la selezione per motivi anagrafici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
