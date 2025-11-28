Venerdì 28 novembre in Italia i giornalisti scioperano. Lettera43 aderisce alla protesta non aggiornando il sito nella sezione delle notizie. Di seguito, il comunicato della Federazione nazionale stampa italiana ( Fnsi ) sui motivi dello sciopero. Una vignetta esposta nel corso della manifestazione nazionale della Fnsi a Roma (foto Ansa). Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lettera43 aderisce allo sciopero dei giornalisti: il comunicato della Fnsi