Lettera della sindaca Scarcella al ministro Piantedosi
La sindaca Simona Scarcella ha deciso di scrivere una lettera a cuore aperto al ministro degli interni, Matteo Piantedosi dopo il grave atto intimidatorio di ieri consumatosi al comune di Gioia Tauro che ha sconvolta tutta la comunità mettendo a rischio l'incolumità dei dipendenti comunali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
