letizia di spagna con la tiara di cartier ma i sandali sono un errore fatale

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno tenuto un banchetto di Stato a Palazzo Zarzuela in onore del Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier e della First Lady, Elke Büdenbender. La Reina ha dato il meglio di sé con un abito di Carolina Herrera, dall’effetto wow, e la tiara di Cartier. Ma i sandali con plateau alto sono stati definiti “la cosa meno elegante che potesse indossare”. Letizia di Spagna, l’abito da sera di Carolina Herrera. Letizia di Spagna è stata decisamente all’altezza delle aspettative, lasciando tutti i suoi ospiti senza fiato alla cena di gala del 26 novembre per il Presidente tedesco e sua moglie in visita di Stato. 🔗 Leggi su Dilei.it

