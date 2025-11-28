L’esposto per diffamazione all’origine dell’inchiesta Pressing Vincenzi sui pm

L'11 giugno 2025 l'agenzia Ansa batte questa notizia: Mediobanca ha depositato nelle scorse settimane in Procura a Milano un esposto, uguale a quelli presentati in Consob e alla Banca d'Italia, ipotizzando una presunta azione di concerto (ovvero un accordo occulto) tra i soci Francesco Caltagirone e la holding Delfin. Entrambi sono soci di Mediobanca, di Mps, che a sua volta aveva lanciato un'Offerta pubblica di scambio su Piazzetta Cuccia, e delle Generali, di cui proprio Mediobanca è primo azionista. In seguito a questa mossa, i pm milanesi hanno aperto un fascicolo a modello 45, ossia iscritto nel registro degli «atti non costituenti notizia di reato» senza conferire, riporta sempre l'Ansa, alcun incarico per attività investigative in attesa degli accertamenti degli organismi di vigilanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

