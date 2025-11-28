L’Esa punta il budget finalmente sulla Difesa dello spazio
L' Agenzia spaziale europea per i prossimi tre anni avrà un budget di 22,1 miliardi di euro, circa il 30 per cento in più rispetto al 2022.
