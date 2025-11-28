L’era della produzione digitale e la minaccia alle redazioni
Proviamo a immaginare la redazione digitale del futuro. Sarà composta da persone che non sono necessariamente giornalisti. I diversi strumenti editoriali necessari alla pubblicazione (stesura, produzione audiovideo, editing, archiviazione, versioni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altre letture consigliate
Corso: Data Manager & D.I.T. – Le nuove professioni del cinema digitale 2–23 dicembre 2025 Online su Zoom – Martedì 10:30-13:30 Scopri il ruolo del Digital Imaging Technician (D.I.T.) Workflow digitale: produzione ? set ? post Gestione dati, - facebook.com Vai su Facebook
#Tirocinio | BTICINO è un'impresa italiana specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi e soluzioni per la gestione elettrica e digitale degli edifici. Scade:19/12/2025 giovani.unisa.it/news/index/idS… Vai su X