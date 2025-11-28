Leonardo presenta il nuovo scudo anti-missile per l' Europa il ' Michelangelo Dome' Cingolani | Altrimenti ci sterminano

"Se c'è un momento in cui bisogna investire sulla Difesa è questo. Lo dico essendo in conflitto di interessi, perché non sta finendo una guerra, ne sta iniziando una nuova". Con queste parole Roberto Cingolani, Ceo di Leonardo, ha presentato "Michelangelo Dome", il nuovo sistema integrato di. 🔗 Leggi su Today.it

Un nuovo scudo europeo sta per cambiare le regole del gioco. Un progetto da 1.140 miliardi pronto a entrare in azione nel 2027. Leonardo presenta il Michelangelo Dome, una cupola tecnologica che integra sensori, IA e cyber defence per fronteggiare

Leonardo presenta il progetto Michelangelo: una cupola di protezione

Michelangelo Dome, il nuovo scudo europeo: valore da 1.140 miliardi e operatività dal 2027 - 140 miliardi per il prossimo decennio Il "Michelangelo Dome" nasce oggi a Roma con numeri che ne definiscono immediatamente la portata

Leonardo ha svelato Michelangelo Dome, il super-scudo italiano che vuole proteggere l'Europa dalla Russia - Leonardo ha presentato Michelangelo Dome, un sistema di difesa integrata multidominio progettato per proteggere infrastrutture critiche e aree sensibili tramite sensori avanzati, IA e capacità cyber.

Leonardo lancia la «Cupola di Michelangelo», uno scudo anti-missile per l'Europa - L'ad Cingolani: «Ci sono 18 mila casi di attacco ibrido all'anno, servono difese più efficaci e coordinate».