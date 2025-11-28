Leonardo presenta il nuovo scudo anti-missile per l' Europa il ' Michelangelo Dome' Cingolani | Altrimenti ci sterminano

28 nov 2025

"Se c'è un momento in cui bisogna investire sulla Difesa è questo. Lo dico essendo in conflitto di interessi, perché non sta finendo una guerra, ne sta iniziando una nuova". Con queste parole Roberto Cingolani, Ceo di Leonardo, ha presentato "Michelangelo Dome", il nuovo sistema integrato di. 🔗 Leggi su Today.it

