Lei si vede premier? La risposta di Elly Schlein a Formigli sorprende tutti
Una lunga intervista, luci basse e toni da confessionale politico: così Elly Schlein è tornata protagonista a PiazzaPulita, negli studi guidati da Corrado Formigli, nella prima serata del 27 novembre. L’atmosfera, marchio di fabbrica della trasmissione, accentua il carattere diretto e spesso combattivo del confronto, trasformando ogni dichiarazione in un punto politico da scolpire davanti al pubblico. In questo scenario, la segretaria del Partito Democratico ha scelto di mostrarsi determinata, convinta e pronta a rivendicare un ruolo centrale nel futuro dell’opposizione e del Paese. Leggi anche: “Ancora quell’ospite? Mamma mia!”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
PadelNews.it. Corvho · The Bliss. A che ora e dove vedere le partite oggi? https://www.padelnews.it/padel-in-tv-oggi/ GNP Mexico Major Premier Padel - facebook.com Vai su Facebook
Draghi, vita da Mario. Va al cinema a vedere il film di Verdone (e la trama sembra la storia dell'ex premier). Di @CarusoCarmelo Vai su X
“Io prossima Premier?”: Elly Schlein spiazza tutti - Schlein è stata incalzata dal giornalista Formigli con una domanda bruciapelo. Riporta newsmondo.it
Chi sarà il candidato premier del centrosinistra? La 'non risposta' di Elly Schlein a Enrico Mentana: "Lo decideremo insieme" - La 'non risposta' di Elly Schlein (segretaria del PD) a Enrico Mentana, che la incalza: "Lo decideremo insieme, con il criterio che ... Secondo la7.it