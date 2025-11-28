Legionella a Milano una persona resta ricoverata Trenta case controllate | c' è un caso positivo in più
Rimane ancora una persona ricoverata dopo i contagi da legionella nel quartiere San Siro di Milano. C’è un caso di infezione in più rispetto alla scorsa settimana: il numero totale sale quindi a 12, con un decesso. Lo spiega l’Ats Città Metropolitana nella nota di aggiornamento. Il focolaio è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
