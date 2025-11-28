Legge sul consenso Gelmini Noi Moderati | Nessuno vuole bloccarla

Roma, 28 novembre 2025 – Lo sguardo al mondo civico e riformista che il Pd “non rappresenta”, le priorità della legge di bilancio e l’impegno contro la violenza di genere. Parla la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini. La maggioranza fa marcia indietro al Senato sulla legge contro la violenza sessuale? “Io credo che questa proposta diventerà presto una legge dello Stato e sarà approvata anche in Senato con un consenso analogo a quello della Camera. Nessun partito di maggioranza vuole bloccarla, ma questo supplemento di riflessione nasce dall’esigenza, evidenziata da giuristi, avvocati e rappresentanti delle Camere penali, di scriverla meglio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Legge sul consenso, Gelmini (Noi Moderati): “Nessuno vuole bloccarla”

