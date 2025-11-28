Leclerc domani farò lo stesso con lui | duro sfogo
"Domani farò lo stesso con lui, non preoccupatevi": duro sfogo di Charles Leclerc durante la qualifica Sprint del GP del Qatar della Formula 1. Il pilota della Ferrari, come si legge su Fanpage, ce l'aveva con il suo ex compagno di squadra Carlos Sainz. Nel Q3, mentre preparava l'ultimo giro utile, il monegasco si è ritrovato dietro alla Williams numero #55 in un outlap lento. Poi, nel momento in cui stava andando a superarlo, lo spagnolo ha accelerato nuovamente costringendo Leclerc a frenare e rallentare. Una cosa che, inevitabilmente, gli ha impedito di portare gomme e freni nella finestra corretta di funzionamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
