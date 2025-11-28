Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I salentini cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i granata ambiscono a ritrovare continuità dopo un periodo di risultati non convincenti. Lecce vs Torino si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini cercano la prima gioia casalinga, un tabù che inizia a diventare insopportabile. Il trend tra le proprie mura è piuttosto deludente con tre pareggi e nessun acuto, mentre paradossalmente sono arrivati più punti in trasferta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Torino, tredicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla